Euro 2024, anche la Serbia di Vlahovic qualificata. Vince ancora l'Ungheria

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Basta un pareggio alla Serbia per qualificarsi a Euro 2024. Nell'ultima partita del Gruppo G, disputata al Gradski stadion Dubočica di Leskovac, la squadra di Stojkovic non va oltre il 2-2 contro la Bulgaria ma serviva un punto per avere la matematica certezza del secondo posto, alle spalle dell'Ungheria di Marco Rossi.

Anche perché i magiari fanno un favore a Vlahovic e compagni battendo 3-1 il Montenegro, che così chiude al terzo posto ed è fuori da tutti i giochi.

Serbia-Bulgaria 2-2: 17' Veljkovic, 59' Rusev (B), 69' Despodov (B), 82' Babic.

Ungheria-Montenegro 3-1: 36' Rubezic (M), 67' e 68' Szoboszlai, 93' A. Nagy

Classifica

Ungheria 18

Serbia 14

Montenegro 11

Lituania 6

Bulgaria 4

Gli "italiani" in campo

Serbia

Milinkovic-Savic 90'

Milenkovic 90'

Kostic 85'

Vlahovic entrato al 62'

Radonjic entrato al 77'

Racic e Samardzic in panchina

Ungheria

Balogh 90'

Nagy 90'

Montenegro

Krstovic entrato al 70'