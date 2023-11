Euro 2024, Francia da record: 14-0 a Gibilterra! Svizzera qualificata

Si sono giocate oggi due gare valide per il Gruppo B di qualificazione ai prossimi Europei 2024.

Si sono giocate oggi due gare valide per il Gruppo B di qualificazione ai prossimi Europei 2024. Monologo della Francia che oggi ha piegato addirittura per 14-0 Gibilterra. Apre le marcature un autogol di Santos prima del 2-0 del nerazzurro Thuram, poi segnano Zaire-Emery, Mbappé su rigore, Clauss, Coman e Fofana solo nel primo tempo. Nella ripresa i Galletti dilagano con Rabiot, ancora Coman, Dembelé, Mbappé (che ne fa altri due arrivando a tre complessivi) e infine la doppietta di Giroud, subentrato al posto di Thuram. E' la prima volta che la nazionale francese segna più di dieci gol in una partita.

Successo di misura per l'Olanda che ha piegato 1-0 l'Irlanda. Decide la sfida un gol di Weghorst, servito dall'interista De Vrij. Di seguito il riepilogo del girone:

Nel Gruppo I la Svizzera stacca il pass per Euro 2024. Alla formazione elvetica basta l'1-1 di oggi contro il Kosovo (in gol Vargas e Hyseni) vista la contemporanea sconfitta di Israele. Nel match giocato alla Pancho Arena i padroni di casa, che per ovvi motivi hanno giocato in un impianto diverso da quello previsto, sono stati sconfitti per 2-1 dalla Romania grazie alle reti di Puscas e Hagi. Inutile la rete iniziale di Zahavi.GRUPPO B

I risultati

Francia-Gibilterra 14-0

Olanda-Irlanda 1-0

Israele-Romania 1-2

Svizzera-Kosovo 1-1

Francia 21

Olanda 15

Grecia 12

Irlanda 6

Gibilterra 0

GRUPPO I

Romania 19

Svizzera 17

Israele 12

Kosovo 11

Bielorussia 9

Andorra 2