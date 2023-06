EURO U21, l'Italia avanti 3-0 rischia la rimonta nella ripesa: finisce 3-2 con la Svizzera

L'Italia conquista i tre punti contro la Svizzera, battuta 3-2, e torna in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo Under 21.

3-0 dopo i primi 45'. Dopo appena sei minuti di gioco l'Italia è già avanti grazie a un ottimo schema su palla inattiva: batte Tonali, Pirola rientra dal primo piano e di testa fa 1-0. Dopo cinque primi, un'altra rete, stavolta con la griffe di Gnonto, una delle novità di formazione: discesa e cross di Bellanova, incornata del numero 17 respinta sui piedi, sulla ribattuta poi non sbaglia e realizza la sua prima realizzazione in Under 21. Sul 2-0, l'Italia continua a dominare fino a metà frazione di gioco. Gnonto va vicino alla doppietta, negatagli solo da un grande intervento di Saipi. Ancora su corner gli azzurrini sfiorano il tris con Pellegri. Poco dopo anche Tonali impegna il portiere elvetico. Poi, però, nella seconda parte di primo tempo i ragazzi di Nicolato abbassano i ritmi e, al contempo, la Svizzera comincia ad entrare in partita. Così deve fare lo stesso anche Carnesecchi, bravo a salvare sulla conclusione di Rieder. Poi anche Imeri e Ndoye ci provano, ma l'estremo difensore dell'Atalanta risponde sempre presente e tiene il 2-0. Quindici secondi prima del duplice fischio l'Italia cala anche il tris: erroraccio della difesa, Parisi ne approfitta e deposita nel sacco il 3-0.

Italia, che shock a inizio ripresa. Insomma, a fine primo tempo la pratica sembra bella e archiviata. Invece alla Svizzera bastano sette minuti di ripresa non solo per rientrare in partita, ma anche per mettere così tanta paura all'Italia che gli azzurrini se la porteranno dietro poi per tutta la frazione di gioco. Al 47' Imeri con un gran destro dalla distanza sigla la rete dell'1-3, cinque minuti dopo gli elvetici riaprono definitivamente la gara col gol di Amdouni, bravo a superare Scalvini e Parisi in dribbling e a depositare alle spalle di Carnesecchi. Nei sette primi successivi la Svizzera va anche vicina al pareggio con Ndoye e il solito Amdouni. E l'Italia non c'è. Superata la fase più critica, i nostri tornano a rendersi pericolosi, senza però la brillantezza che aveva contraddistinto il primo tempo. Nicolato prova a inserire forze fresche (dentro Cancellieri all'intervallo, poi Lovato, Ricci e Colombo), ma agli azzurrini continua a mancare intensità. Sul colpo di testa di Scalvini si supera Saipi, nella stessa azione Cancellieri spara di poco alto. Ma l'azione che quasi vale il 4-2 viene cestinata da Bellanova, che solo davanti al portiere non centra lo specchio. Ancora peggio, per nostra fortuna, fa Males a un quarto d'ora dalla fine: con tutta la porta a disposizione spedisce a lato, tra l'incredulità dei tifosi della Cluj-Arena. C'è ancora tempo per tremare un altro po': Amdouni e Jashari impensieriscono l'Italia nel finale, ma alla fine il risultato non cambia.