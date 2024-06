Euro Under17, l'Italia è campione d'Europa! 3-0 al Portogallo: primo successo per gli Azzurrini

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'Italia si è laureata per la prima volta campione d'Europa Under 17 battendo 3-0 il Portogallo nella finale del torneo, a Cipro. La squadra guidata da Massimiliano Favo ha compiuto l'impresa non riuscita alle precedenti rappresentative azzurre che erano arrivate a combattere per il titolo (nel 2013, 2018 e 2019) grazie ad una rete di Coletta e alla doppietta di Camarda. (ANSA).