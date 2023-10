Eurogol di Lobotka in Nazionale: Slovacchia ko 3-2 contro il Portogallo di CR7

Gol di Stanislav Lobotka in nazionale. Il centrocampista del Napoli ha segnato la rete del definitivo 3-2 nel match perso dalla sua Slovacchia

Gol di Stanislav Lobotka in Nazionale. Il centrocampista del Napoli ha segnato la rete del definitivo 3-2 nel match perso dalla sua Slovacchia contro il Portogallo di Ronaldo con un bolide dalla distanza finito all'incrocio. La gara era valida per le qualificazioni agli Europei. L'ex Juve è stato autore di una doppietta, di Ramos il terzo gol (quello dell'1-0). Per la Slovacchia Hancko aveva segnato il 2-1 e poi Lobotka al minuto 35 del secondo tempo ha fissato il punteggio sul 3-2 finale. Si tratta per lui del quarto gol in Nazionale.