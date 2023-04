FA Cup, tris City allo Sheffield con super Mahrez: un'altra finale per Guardiola

Una strepitosa tripletta di Riyad Mahrez consegna la FA Cup al Manchester City.

Una strepitosa tripletta di Riyad Mahrez consegna la FA Cup al Manchester City, che come da pronostico si libera con facilità dello Sheffield United, rivelazione del torneo, e con il 3-0 griffato dall'algerino trionfa nella prima semifinale della sua stagione. Comincia quindi benissimo questo finale di annata per Pep Guardiola, che ora potrà concentrarsi sulla rimonta in campionato ai danni dell'Arsenal e naturalmente sella semifinale di Champions League contro il Real Madrid.