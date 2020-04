Fase 2, brutte notizie per bar, pizzerie e ristoranti: riapertura lontana, ecco l'idea del Governo

Per i bar e i ristoranti la riapertura appare ancora lontana rispetto all’inizio della fase 2. Lo scrive il portale del Corriere della Sera, che spiega come le tabelle Inail assegnano infatti a questi luoghi di ritrovo un livello di rischio elevato.

Per cercare di venire incontro a queste attività, si legge, il Governo sta valutando la possibilità di concedere — oltre alle consegne a domicilio che già vengono effettuate (anche se in Campania sono al momento ancora vietate) — il servizio da asporto. In questo caso l’ingresso sarà scaglionato, così come già avviene per tutti gli altri negozi già aperti, e calcolato sulla base della metratura dei locali.