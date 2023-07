Ferlaino sta bene e la famiglia scherza: "Ha la mascherina, sembra Osimhen!"

Incidente domestico per Corrado Ferlaino, che dopo una rovinosa caduta per le scale è stato subito trasportato al secondo Policlinico

Incidente domestico per Corrado Ferlaino, che dopo una rovinosa caduta per le scale è stato subito trasportato al secondo Policlinico e ricoverato nel Dipartimento di scienze neurologiche, riportando la rottura del setto nasale. Le ultime arrivano dall'edizione online de Il Mattino:

"È sempre rimasto vigile, dunque cosciente, e questa è la cosa che rassicura più di ogni altra ma nelle prossime ore verrà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura al setto nasale. Nel frattempo, ha preso le sembianze di Osimhen, del quale è gran tifoso: il professor Califano gli ha infatti applicato al viso prima una maschera di ghiaccio e poi un gessetto protettivo che indosserà per i prossimi sette giorni. «Sembra Osimhen» ha ironizzato la famiglia: compagna e figli sono vicini a Ferlaino in ospedale in queste ore più complicate del solito".