Festa Scudetto, ADL al vertice in Prefettura: si va verso eventi in tutta la città ma a numero chiuso

C'è stato un vertice in Prefettura con Prefetto, Questore e il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è ragionato su come organizzare la festa Scudetto in maniera efficiente. Nel periodo in cui si potrebbe realizzare quest'evento si pre-annuncia una Napoli invasa dai turisti. Dovrebbe esserci un evento clou a Piazza Plebiscito, poi altri eventi a Scampia, probabilmente al Lungomare e in altre zone chiave della città. Ci sarà la presenza di artisti, personaggi dello spettacolo e anche gli stessi calciatori del Napoli.