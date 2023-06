Festa Scudetto, tragedia a Piazza Plebiscito: tifoso muore d'infarto mentre festeggia

Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto purtroppo si iniziano a registrare i primi drammi.

© foto di Fabio Tarantino

Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto purtroppo si iniziano a registrare i primi drammi. Un tifoso è morto dopo essere stato colto da infarto mentre festeggiava in piazza del Plebiscito, immediatamente soccorso dal 118 è deceduto poco dopo durante il trasporto in ospedale. Un ferito a Pomigliano d’Arco, in piazza Giovanni Leone, un uomo 33enne di Acerra nel far esplodere un petardo si è gravemente ferito ad una mano. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.