Festa senza sosta: c'è lo show al Maradona ma anche una gara da onorare

Si torna al Maradona. La festa di questi giorni, che coinvolge ininterrottamente tutti i luoghi simbolo della città a partire dal Largo Maradona, prosegue quest'oggi a Fuorigrotta dove è previsto un altro bagno di folla per la squadra di Luciano Spalletti alla prima uscita dopo la conquista dello Scudetto. 55mila fortunati all'interno, avendo trovato un biglietto la settimana scorsa a fronte di un numero triplo di tifosi in coda virtuale, altrettanti all'esterno per poter semplicemente vivere insieme quell'atmosfera, in attesa magari dell'uscita degli azzurri soltanto per intravedere i campioni del terzo Scudetto atteso da una vita. Qualsiasi cosa pur di sentirsi partecipi di una stagione che resterà per sempre nella memoria.

Domani altro show

Basterebbero solo le migliaia di bandiere, le coreografie e gli striscioni delle Curve, ma sarà solo un primo assaggio della giornata al Maradona. ADL già da giorni ha annunciato che quanto preparato con la Salernitana verrà riproposto con la Fiorentina. Prima la partita, ovviamente, poi un set cinematografico: dovrebbe esserci una prima passerella per ogni singolo giocatore, uno spettacolo musicale improntato alla napoletanità oltre a fuochi d'artificio e ad uno spettacolo di luci e proiezioni.

Chi gioca?

Spalletti ieri non ha tenuto la solita conferenza, ma dovrebbe ruotare parecchio considerando i festeggiamenti, il giorno in meno di recupero ed anche le motivazioni a matematica acquisita. Potrebbe esserci una chance da titolare per Ostigard, in coppia con Kim, probabilmente può fermarsi finalmente anche Di Lorenzo lasciando un po' di spazio a Bereszynski. Tornerà titolare Zielinski, probabilmente con Demme e Elmas, in modo da risparmiare inizialmente Anguissa e Lobotka. In attacco si rivedrà Lozano, ha possibilità anche Raspadori mentre Osimhen insegue il titolo di capocannoniere.