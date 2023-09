Festival di Venezia, “Love is a gun” del taiwanese Lee Hong-Chi vince il premio “Luigi De Laurentiis”

Love is a Gun del taiwanese Lee Hong-Chi ha vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi de Laurentiis

Fonte: sscnapoli

Love is a Gun del taiwanese Lee Hong-Chi ha vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi de Laurentiis, giunto alla ventisettesima edizione. L’attrice Claudia Gerini ha consegnato sul palco della Sala Grande del Festival del Cinema di Venezia il riconoscimento, ideato da Aurelio De Laurentiis in memoria del padre Luigi, produttore cinematografico oltre che editore, scomparso nel 1992.

Il premio viene assegnato nel contesto della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia dal 1996 per la migliore opera prima che sia stata presentata in una delle selezioni del festival. Il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” è l’unico Premio della Mostra cui concorrono tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione Ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele). La Filmauro mette a disposizione di questo premio ogni anno 100.000 dollari per il produttore e il regista della migliore opera prima.

Presidente della giuria la francese Alice Diop che con Saint Omer vinse lo scorso anno il Leone del Futuro e anche il Leone d’Argento.