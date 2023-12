Fifa, Infantino sulla Superlega: "Non cambia nulla, sempre nostre le migliori competizioni al mondo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Col massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza non cambia davvero nulla. Storicamente organizziamo le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro".

Lo afferma il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "Continueremo a organizzare i tornei più spettacolari e competitivi e utilizzeremo i nostri ricavi per sviluppare il calcio in ogni angolo del globo attraverso programmi di solidarietà. La Fifa continuerà a farlo in collaborazione con le associazioni affiliate, le Confederazioni e con tutte le parti interessate per il beneficio esclusivo del nostro gioco - a livello globale. Tutti insieme!". (ANSA).