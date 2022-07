FIGC, Gravina guarda agli Europei 2032: "Ho inviato una lettera a Draghi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Ho mandato una mail al presidente del Consiglio Mario Draghi per evidenziare il termine perentorio del 16 novembre come ultima data in cui presentare alla Uefa il dossier che dovrà contenere garanzie governative. Non vogliamo rischiare di arrivare lunghi". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla possibile candidatura dell'Italia agli Europei 2032. (ANSA).