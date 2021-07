FIGC, Gravina: "Inapplicabile limite 50% capacità negli stadi"

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Riteniamo non soddisfacente il limite del 50% perché inapplicabile, il nostro distanziamento sociale non permette di occupare un seggiolino si e uno. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la possibilità dell'occupazione a scacchiera". Lo ha detto Gabriele Gravina in merito alla decisione del Governo sulla riapertura degli impianti sportivi all'aperto (ANSA).