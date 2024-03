FIGC, Gravina indagato dalla Procura di Roma per autoriciclaggio

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è indagato dalla Procura di Roma, a riportarlo è l'ANSA





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è indagato dalla Procura di Roma, a riportarlo è l'ANSA

La formale iscrizione nel registro con l'accusa di autoriciclaggio è avvenuta contestualmente con l'inizio dell'interrogatorio che era stato sollecitato dallo stesso numero uno di via Allegri per "chiarire la sua posizione". Il confronto con gli inquirenti, durato circa un'ora, è avvenuto nell'ambito dell'indagine nata su impulso della Direzione nazionale antimafia su presunte attività illecite messe in atto da Gravina.