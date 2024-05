Fine di un'era al Borussia Dortmund: Reus andrà via a parametro zero

A dodici anni di distanza dal suo arrivo, Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

A dodici anni di distanza dal suo arrivo, Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e il numero 11 giallonero non lo prolungherà, come ha annunciato il club stesso tramite i propri profili social: "Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, che scade a fine stagione".

A 34 anni, dunque, Reus vivrà un nuovo capitolo della sua carriera. Non è ancora dato sapere se continuerà a giocare in Germania o andrà all'estero, ma una cosa è certo: non giocherà più per il Borussia Dortmund. E così si chiude un'era.