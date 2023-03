Finito corteo Eintracht nel centro di Napoli: i tifosi rientrano in albergo col pullman

S'è concluso il corteo per le vie di Napoli dei tifosi dell'Eintracht Francoforte presenti nel capoluogo campano

S'è concluso il corteo per le vie di Napoli dei tifosi dell'Eintracht Francoforte presenti nel capoluogo campano. Dopo l'adunata in Piazza del Gesù, s'è deciso di riportare i circa 400 sostenitori del club tedesco che stamattina hanno girato il centro di Napoli nel loro albergo sul lungomare con degli autobus di linea, gli stessi che ieri sera li hanno accolti alla stazione. Una decisione presa anche in virtù della precipitazione che in questi minuti sta colpendo la città di Napoli.