Fiorentina bestia nera? È la terza vittoria al Maradona in 633 giorni

Il 3-1 della Fiorentina al Maradona è stata anche la terza vittoria ottenuta dai viola contro il Napoli nello spazio di appena 633 giorni. Dopo il 2-5 del 13 gennaio 2022 in Coppa Italia e il 2-3 in campionato del 10 aprile dello stesso anno altra vittoria con almeno tre reti per la squadra di Vincenzo Italiano. A riportarlo è Firenzeviola.it.