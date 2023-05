Fiorentina, col Napoli torna Jovic: la grande chance dopo due mesi senza gol

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Se l'occasione era già nell'aria, l'assenza certa di Cabral dai convocati per Napoli (dalla Fiorentina fanno sapere che non è nulla di grave ma che è perlopiù precauzione in vista del Basilea giovedì) rende l'occasione di Luka Jovic oltre che concreta, più unica che rara. Il centravanti serbo ha perso i galloni da titolare nell'attacco viola, ma non per questo Italiano si è dimenticato di lui. "È ancora giovane, non vogliamo perderlo", ha detto di recente l'allenatore su Jovic, che al Maradona, in una cornice agghindata per le celebrazioni dello Scudetto azzurro, può indossare i panni del guastafeste.

Il gol manca da due mesi

L'occasione non è delle più agevoli, contro avrà una difesa guidata dal gigante Kim che già nella partita d'andata l'ha fatto penare e non poco. Il centravanti classe '97 ha però voglia di tornare al gol che gli manca ormai da due mesi, da quando sigillò con un bel movimento senza palla e un altrettanto piacevole colpo di testa il raddoppio del Milan, il 4 marzo. Una rete decisiva, visto il 2-1 finale. Seppure la sua stagione abbia già scavallato la doppia cifra, in campionato Jovic ha segnato solo 4 gol, tornando però quantomeno ad incidere nell'ultima occasione in cui è partito titolare, grazie ai tre assist nel tabellino di Fiorentina-Sampdoria. I tasselli si sono posizionati per concedergli una nuova opportunità di mettere in dubbio le gerarchie e, per quanto complicata, tocca a lui non farsela sfuggire. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.