Fiorentina, l'ottobre nero di Italiano: è il mese peggiore per il tecnico viola

La Fiorentina, che stasera affronterà il Napoli al Maradona, è in striscia positiva da sei partite. L'ultima volta che la squadra viola ha raggiunto questa quota risale alla scorsa primavera, quando gli uomini di Italiano inanellarono una magistrale sequenza di 14 gare ufficiali consecutive senza sconfitte.

L'ottobre nero di Italiano. A rendere però questo traguardo difficile da raggiungere, oltre il Napoli, c'è il rendimento delle squadre di Vincenzo Italiano durante il mese di ottobre. Infatti anche questo mese, prima di vincere contro il Cagliari era stato il mese peggiore dell'anno. La media punti ad incontro in questo mese (1,07) è fra le più basse in assoluto per il tecnico siciliano. Anche in passato l'allenatore ex Spezia non ha fatto bene nel mese di ottobre sulla panchina viola. Nel 2021 ha conseguito due sconfitte e nel 2022 due sconfitte e un pareggio, riuscendo sa segnare solo due reti in queste cinque gare, incassandone nove. La notizia è riportata da La Nazione.