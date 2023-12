Fiorentina, Nzola ci sarà col Napoli in Supercoppa? C'è un caso sulla Coppa d'Africa

Nella lista dei calciatori convocati dall'Angola per la Coppa d'Africa 2024 figura anche il nome di M'Bala Nzola della Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella lista dei calciatori convocati dall'Angola per la Coppa d'Africa 2024 figura anche il nome di M'Bala Nzola della Fiorentina. Come noto, e raccontato anche su queste pagine web, la volontà del centravanti ex Spezia sarebbe quella di non partire per la spedizione in Costa d'Avorio per potersi concentrare sugli impegni in arrivo con la sua squadra di club.

Una situazione confermata anche ieri sera in conferenza stampa dal suo allenatore Italiano, che ne ha parlato così: "Lui vorrebbe rimanere qui a lavorare con noi ma vediamo cosa decideranno".

Secondo quanto appreso da TMW, ancora oggi Nzola e i suoi rappresentanti sono al lavoro per arrivare ad una soluzione diplomatica che possa accontentare le volontà dello stesso Nzola. La finalità di chi segue il calciatore e dell'attaccante in primis è ormai chiara: non vuole partire per la Coppa d'Africa e sta facendo tutto perché questo desiderio possa realizzarsi.