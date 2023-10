Flop Benitez al Celta Vigo, ma è troppo costoso per essere esonerato

Situazione complicata per Rafa Benitez al Celta Vigo.

Situazione complicata per Rafa Benitez al Celta Vigo. Dopo 9 giornate i galiziani sono in penultima posizione a pari punti col Granada, con una sola vittoria all'attivo, ottenuta in trasferta sul campo del fanalino di coda Almeria. Molto male in casa dove in 5 partite giocate sono arrivati solo 2 punti.

Eppure l'ex tecnico di Inter e Napoli non starebbe rischiando l'esonero. Per due motivi: il primo è legato alla scelta chiara del presidente Carlos Mourino, che voleva regalarsi un nome top nell'anno del centenario. La seconda è di natura economica: Benitez ha firmato un triennale da 5 milioni lordi annui, questo significa che in caso di esonero il Celta dovrebbe sborsare una cifra ingente. Ed è per questo che la pazienza è maggiore del solito.