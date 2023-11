Flop Garcia, 1,75 punti a partita: una media che escluderebbe il Napoli dalla Champions

La sua avventura al Napoli si chiuderà con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 12 apparizioni in campionato, per una media punti di 1,75 a partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il destino di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli appare oramai segnato, con Igor Tudor che è in cima all'elenco dei tecnici valutati da Aurelio De Laurentiis per la sua sostituzione. Decisivo per le sorti del francese il ko di ieri contro l'Empoli e più in generale un avvio di stagione senza continuità e con un entusiasmo soffocato dopo i trionfi dello scorso anno.

La sua avventura al Napoli si chiuderà con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 12 apparizioni in campionato, per una media punti di 1,75 a partita. Un andamento che, se proiettato sulle 38 gare stagionali, avrebbe portato il Napoli a quota 66,5. Un punteggio che, classifica dello scorso anno alla mano, avrebbe escluso gli azzurri dalla qualificazione alla Champions League. Un campanello d'allarme che è risuonato forte negli uffici del presidente De Laurentiis che, dopo aver difeso il suo allenatore per settimane, ora si trova quasi costretto all'inversione di rotta.