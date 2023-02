Focus bilancio SSC Napoli: -200mila euro di compensi al Cda nel 2022, la cifra

Calano leggermente i compensi per il Consiglio di Amministrazione del Napoli

TuttoNapoli.net

Calano leggermente i compensi per il Consiglio di Amministrazione del Napoli. Come emerge dal bilancio della società partenopea, svelato da Calcio&Finanza, i compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,3 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 2,5 milioni della stagione 2021.