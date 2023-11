FOCUS Tmw - Politano l’unico migliorato con Garcia. Rrahmani e Mario Rui, che crollo

Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più e a Napoli se ne stanno accorgendo tutti.

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più e a Napoli se ne stanno accorgendo tutti. Siamo già a tre sconfitte dopo sole 12 giornate e il primo posto è distante. Se l'anno scorso Osimhen superava la media del 7 e Kvaratskhelia si avvicinava, quest'anno entrambi si trovano con un rendimento da 6.50, molto alto ma non stratosferico come nella stagione scudetto. E i due non sono al momento nemmeno i migliori: Politano è l'unico giocatore che sotto Rudi Garcia sta avendo un rendimento persino superiore a quello avuto con Spalletti.

Per il resto c'è un Lobotka sufficiente ma ampiamente lontano dagli standard dell'ultimo torneo, un Natan che non dispiace ma che non è impattante come lo è stato Kim e un Mario Rui che è il più grande downgrade probabilmente di tutta la Serie A, se lo paragoniamo al grande terzino visto nel 2022/23. I nuovi acquisti: detto di Natan, c'è un Lindstrom che ancora fatica a imporsi ed è in attesa di giudizio mentre Cajuste si è giocato male le sue carte, per le poche volte che è stato impiegato.

7,50 GAETANO (1)

6,63 POLITANO (12)

6,50 KVARATSKHELIA (11)

6,50 OSIMHEN (8)

6,25 ZIELINSKI (12)

6,23 RASPADORI (11)

6,21 DI LORENZO (12)

6,13 LOBOTKA (12)

6,08 NATAN (6)

6,08 SIMEONE (6)

6,05 ZAMBO ANGUISSA (10)

6,00 GOLLINI (1)

6,00 OSTIGARD (8)

6,00 ZANOLI (1)

5,88 JUAN JESUS (4)

5,86 MERET (11)

5,83 LINDSTROM (3)

5,80 OLIVERA (10)

5,63 ELMAS (4)

5,58 MARIO RUI (6)

5,57 RRAHMANI (7)

5,50 CAJUSTE (3)