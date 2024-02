Folorunsho, gol e super-prova contro la Juventus! Per Tmw è da 7,5 in pagella

Spicca inevitabilmente la prestazione di Folorunsho nella gara di oggi contro la Juventus: gol, assist e una prestazione di rara fattura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spicca inevitabilmente la prestazione di Folorunsho nella gara di oggi contro la Juventus. Il centrocampista in prestito dal Napoli ha messo a referto un gol di rara fattura, abbinato anche all'assist per il momentaneo 2-1 di Noslin. Diventano così 3 le reti realizzate in campionato più un assist in 24 presenze su 25, tutte dal 1' minuto.

Per Tuttomercatoweb.com non ci sono dubbi: prestazione sublime e 7,5 in pagella per un calciatore che sta continuando a sorprendere al suo primo anno da titolare in Serie A: "Folorunsho 7,5 - Segna un gol strepitoso, un sinistro al volo da posizione impossibile col quale toglie la classica ragnatela dall'incrocio. Dà vita a un duello molto duro con Gatti, ne esce vincitore per distacco. Bello anche l'assist per Noslin".