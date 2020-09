Formazione già fatta per la prima di campionato: Gattuso riparte dal 4-3-3

Poco meno di un mese al termine del mercato, che si sbloccherà solo nei prossimi giorni con il Napoli al centro dei casi più importanti, eppure Rino Gattuso quest'oggi riparte con il lavoro a Castel Volturno con in testa già la formazione per l'esordio di Parma. Al momento infatti non ci sono operazioni in dirittura d'arrivo in uscita e, anche in caso di arrivi, a 13 giorni dall'esordio previsto al Tardini è difficile immaginare un volto nuovo lanciato subito titolare a discapito di elementi che hanno già conoscenza delle direttive del tecnico o che hanno svolto la preparazione estiva. Con Milik ormai già fuori dai piani, chiuso da Osimhen, Mertens ed anche Petagna (che oggi si aggrega al gruppo dopo la positività al Coronavirus), l'unico dubbio vero riguarda il centro della difesa con Koulibaly e Maksimovic entrambi in bilico.

In caso di novità nei prossimi giorni, in coppia con Manolas ci sarà Rrahmani - provato in ritiro in qualche occasione sul centro-sinistro - e per il resto pochi dubbi: Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, davanti ad Ospina, che ha fatto tutta la preparazione con Gattuso risultando sempre al centro delle esercitazioni nell'uscita difensiva con i piedi. A centrocampo il terzetto che ha terminato la stagione, Fabian, Demme e Zielinski, mentre in attacco Politano - che ha lavorato dal punto di vista fisico per tutto il ritiro - è pronto nel terzetto con Insigne ed uno tra Osimhen e Mertens, nel solito 4-3-3 visto che il 4-2-3-1 tanto chiacchierato è stato provato solo ad inizio ritiro e dovrebbe rappresentare - almeno per ora - un'alternativa a gara in corso. In attesa che si sblocchi il mercato, portando ulteriori pedine congeniali alle idee di Gattuso, il tecnico ha già pronte le scelte per l'esordio in campionato.