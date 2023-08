FOTO - 5 giorni al via, la SSCNapoli già carica sui social: "Pronti a difenderlo!"

Cresce l'attesa per l'inizio del campionato che il Napoli affronterà con lo Scudetto cucito sul petto.

Cresce l'attesa per l'inizio del campionato che il Napoli affronterà con lo Scudetto cucito sul petto. La squadra di Rudi Garcia quest'oggi riprenderà la preparazione a Castel Volturno per far partire la preparazione specifica verso il Frosinone ed intanto il club ha fatto partire il contro alla rovescia. "5 day to go", si legge sulla foto postata dal club e la didascali è po' il motto della stagione: "Pronti a difenderlo"