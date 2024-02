FOTO - Altro che Osimhen: un solo "italiano" nella Top-11 della Coppa d'Africa

La Federazione ha stilato l'11 dei Top in Coppa d'Africa. Il grande assente è Victor Osimhen che non c'è nell'elenco

© foto di www.imagephotoagency.it

La Federazione ha stilato l'11 dei Top in Coppa d'Africa. Il grande assente è Victor Osimhen che non c'è nell'elenco: nella formazione tipo ci sono diverse conoscenze del calcio italiano come Troost Ekong, Kessié e Ola Aina, ma lui no. Ha disputato una competizione al di sotto delle aspettative dopo aver vinto il Pallone d'Oro Africano. L'unico calciatore di Serie A presente è Lookman, autore di tre gol. Osimhen ha segnato una sola rete all'esordio a porta vuota.