FOTO - Cajuste già si allena con i suoi nuovi compagni: partitina in gruppo

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

Neanche il tempo di sbarcare nel ritiro in Abruzzo, neanche il tempo che il presidente Aurelio De Laurentiis annunciasse il suo acquisto, che Jens Cajuste è già in campo ad allenarsi con i suoi nuovi compagni. Il nuovo centrocampista del Napoli, dopo una prima parte di lavoro personalizzato, si è aggregato al resto della squadra per la partitina a campo ridotto.