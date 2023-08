FOTO - Campagna abbonamenti, ancora non raggiunta quota 25mila: ecco i posti disponibili

Non è stata ancora raggiunta quota 25mila, fissata dal Napoli come tetto massimo per la campagna abbonamenti

Non è stata ancora raggiunta quota 25mila, fissata dal Napoli come tetto massimo per la campagna abbonamenti. Restano disponibili posti nelle Curve inferiori, poche decine nei Distinti inferiori oltre ovviamente a qualche centinaio di posti di Tribuna. C'è tempo fino al 18 agosto per abbonarsi, ovviamente potendo scegliere anche il pacchetto FULL che comprende pure le gare di Champions