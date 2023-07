FOTO - Castel di Sangro, il Patini si rifà il look: perimetro colorato d'azzurro

Castel di Sangro si prepara ad accogliere il Napoli per la seconda parte del ritiro estivo (dal 28 luglio al 12 agosto).

Castel di Sangro si prepara ad accogliere il Napoli per la seconda parte del ritiro estivo (dal 28 luglio al 12 agosto). In attesa dei campioni d'Italia lo Stadio Teofilo Patini si rifà i look: il perimetro dell'impianto è stato infatti colorato d'azzurro. Di seguito le immagini.