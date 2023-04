FOTO - Che spettacolo a Montesanto: la maschera di Osimhen diventa gigante!

Continuano gli addobi a Napoli in vista del terzo scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano gli addobi a Napoli in vista del terzo scudetto. Stavolta i tifosi azzurri hanno creato una maschera gigante in onore del bomber del Napoli Victor Osimhen. Di seguito lo scatto della spettacolare scenografia creata a via San Cristofaro all’Olivella a Montesanto.