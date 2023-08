FOTO - Contestazione anti-De Laurentiis a Bari: "Prestiti da elemosinare e niente acquisti..."

I De Laurentiis contestati a Bari. Duro striscione mostrato dai tifosi della Curva Nord durante il pre-partita di Bari-Cittadella. I supporters biancorossi hanno contestato il mercato, povero di acquisti di proprietà e ricco di prestiti. Di seguito, il testo dello striscione: "Prestiti da elemosinare, niente acquisti di proprietà: non scherzato con la nostra fedeltà!"

Fans angry because of the mercato and lack of investment in infrastructures.... Luigi de Laurentiis, like father, like son....#Napoli #Bari pic.twitter.com/eW2djld9NV