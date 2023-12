FOTO - Crisi Lorient, curiosa protesta dei tifosi: 400kg di pesce marcio davanti al centro sportivo

La sosta arriva proprio al momento giusto per il Lorient.

La sosta arriva proprio al momento giusto per il Lorient. Demoliti nell’ultimo turno sul campo del Brest (4-0), Les Merlus occupano la penultima posizione in classifica, con 12 punti conquistati e la peggior difesa della Ligue 1 (35 gol subiti). Il futuro di Régis Le Bris è appeso a un filo e nelle scorse ore è arrivata anche una protesta piuttosto singolare da parte dei tifosi, già esasperati dalle misure restrittive imposte dal governo francese.

Il gruppo "Ultras 1995 - Kop Sud FC Lorient 1926" ha infatti portato davanti ai cancelli del centro sportivo ben 400 kg di pesce marcio, esponendo anche lo striscione "Marcio come voi". Poi ha pubblicato un comunicato: "Ultima partita dell'anno 2023 e trasferte vietate. Dopo la nuova vergognosa sconfitta (per usare un termine carino) della nostra squadra, abbiamo organizzato un'azione dimostrativa: 20 componenti del gruppo hanno portato 400 chili di pesce avariato davanti al cancello del centro sportivo. Possano le persone non interessate e che non rispettano l'istituzione essere molto turbate, sperando che vadano lontano dal nostro club".