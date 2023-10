FOTO - Di Lorenzo non si allena con la Nazionale: a riposo dopo la botta con la Fiorentina

Come detto, sono 24 gli azzurri in campo (leggi qui i dettagli delle prove tattiche).

Prima seduta di allenamento quest'oggi per la Nazionale, che oggi a Coverciano inizia a preparare le due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 con Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium). Dopo la consueta conferenza stampa di inizio raduno di Luciano Spalletti, gli Azzurri stanno infatti svolgendo l'allenamento sul terreno di gioco del Centro sportivo.

Le prove tattiche... senza Chiesa e Di Lorenzo.

Come detto, sono 24 gli azzurri in campo (leggi qui i dettagli delle prove tattiche): ad assistere alla seduta dei compagni da bordo campo invece sono Chiesa e Di Lorenzo. Entrambi non al meglio dopo gli ultimi impegni (in particolare il capitano del Napoli ha preso una botta contro la Fiorentina), eccoli nella foto di TMW: