FOTO - Ecco Meret: arrivato ieri, oggi il primo allenamento con gli altri portieri

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Alex Meret è arrivato ieri a Dimaro e oggi, per la prima volta, si sta allenando con gli altri portieri presenti sul campo di Carciato. Giorni fondamentali anche per il futuro dell'estremo difensore friulano, per il quale c'è un accordo per il rinnovo che va soltanto formalizzato. Si attende la firma.