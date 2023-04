FOTO - Edo De Laurentiis, selfie e confidenza ai tifosi: "Purtroppo Osimhen..."

Il vice-presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato ad alcuni tifosi presenti a Milano

Il vice-presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha parlato ad alcuni tifosi presenti a Milano: "Osimhen? Putroppo non è con noi" le parole di Edo che è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi che hanno voluto fare foto con lui e si sono intrattenuti per qualche minuto. "Pronostico? No, per scaramanzia".