FOTO - Febbre Scudetto alle stelle: treni già pieni dalla provincia per raggiungere Napoli

TuttoNapoli.net

La febbre da Scudetto è altissima, alle stelle, in quel di Napoli e nella provincia. Treni già pienissimi da prima mattina per raggiungere il centro città o la zona di Fuorigrotta. dove sorge il Diego Armadon Maradona. Oltre alla partita del Napoli, oggi in città c'è anche il Comicon che richiama migliaia di appassionati ed è stato organizzato alla Mostra d'Oltremare, sempre in zona Fuorigrotta, non troppo distante dallo stadio.