FOTO - Figuraccia ad Udine! Sui maxischermi Pulici e non lo scomparso Juliano

Clamorosa gaffe alla Dacia Arena di Udinese nel minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Juliano. Prima del calcio d'inizio di Udinese-Sassuolo, con le squadre raccolte in silenzio ed abbracciate a centrocampo, sui maxischermi dello stadio friulano è stata mostrata la foto di Paolo Pulici, ex giocatore di Torino e Fiorentina ancora in vita, anzichè dell'ex capitano e dirigente del Napoli venuto a mancare all'età di 80 anni. Di seguito lo scatto mostrato su Twitter dal giornalista Dazn Federico Casotti.