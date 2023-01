FOTO - Fila virtuale per i biglietti per la Juve: lunga attesa per acquistarli

A partire dalle ore 10 di oggi in vendita i biglietti degli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli-Juventus

A partire dalle ore 10 di oggi in vendita i biglietti degli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli-Juventus, 18esima giornata in programma il 13 gennaio. La vendita avviene per una quota determinata di tagliandi che verrà posta sul circuito Ticketone a scadenza quotidiana. Sui social non mancano le polemiche perché tanti sono ormai da oltre un'ora in fila e non riescono ancora ad accedere alla piattaforma per ultimare l'acquisto.