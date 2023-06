FOTO - Garcia è il nuovo allenatore del Napoli! Le principali aperture delle testate francesi

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato a sorpresa la firma del tecnico ex Roma

© foto di Giacomo.Iacobellis

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato a sorpresa la firma del tecnico ex Roma, a cui spetterà il difficile compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti. Una notizia che, nonostante la partita in corso dell'Italia, ha conquistato comprensibilmente le aperture delle principali testate sportive del nostro Paese, ma anche di quelle francesi.

Di seguito i principali titoli apparsi in Francia sull'approdo di Rudi Garcia al comando del Napoli.