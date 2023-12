FOTO - Garcia fa il turista a Ravello: "Ne approfitto per visitare questi posti incantevoli"

L’ex allenatore del Napoli ha trascorso la domenica in Costiera Amalfitana in compagnia della compagna Francesca Brienza.

Rudi Garcia fa il turista a Ravello. L’ex allenatore del Napoli ha trascorso la domenica in Costiera Amalfitana in compagnia della compagna Francesca Brienza. Il tecnico francese, con un gruppo di cinque amici, ha visitato la suggestiva Villa Cimbrone ed ammirarato il suggestivo panorama dalla Terrazza dell'Infinito.

Garcia si è poi prestato volentieri a qualche selfie con chi lo ha riconosciuto in piazza. Dopo aver consumato un pasto in uno dei ristoranti del centro, ha lasciato il paese al tramonto verso le 15,45. A riportarlo è Quotidiano della Costiera, che ha anche pubblicato degli scatti dell'ex allenatore azzurro e qualche sua dichiarazione: "Sono qui con la mia famiglia e ne approfitto per visitare questi posti incantevoli".