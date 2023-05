FOTO - Genialità incredibile: un aereo ha tracciato la N nel golfo di Napoli!

Un tifoso azzurro ha deciso di festeggiare lo Scudetto tracciando in volo una rotta davvero speciale.

Un tifoso azzurro ha deciso di festeggiare lo Scudetto tracciando in volo una rotta davvero speciale. Il sito Flightradar24, noto per informare sulle rotte dei voli, ha rilevato un viaggio aereo un po' insolito sul Golfo di Napoli: un velivolo, partito da Caserta, ha sorvolato i cieli napoletani per circa un'ora e mezza. Le immagini della rota mostrano che il velivolo ha tracciato esattamente il logo della SSCNapoli, con la "N" e il cerchio che lo caratterizza, prima di far ritorno a Caserta.