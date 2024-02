FOTO - Grande attesa per le prime parole di Calzona, sala conferenze del Maradona stracolma

Tutto pronto al Maradona per le conferenze stampa di vigilia di Napoli-Barcellona, ottavo d'andata di Champions League.

Fonte: Dal Maradona Francesco Carbone

Tutto pronto al Maradona per le conferenze stampa di vigilia di Napoli-Barcellona, ottavo d'andata di Champions League. Sta parlando ora Frank De Jong e tra poco interverrà Xavi per i catalani. Per il Napoli grande attesa per le prime dichiarazioni da tecnico del Napoli di Francesco Calzona, che parlerà insieme a capitan Giovanni Di Lorenzo. C'è grande curiosità da parte dei media, come attestato dalla sala conferenze del Maradona mai così piena da inizio stagione. Di seguito le immagini dal nostro inviato.