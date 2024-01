FOTO - I tifosi non abbandonano il Napoli: per la Salernitana cresce la vendita, la situazione

Nonostante il periodo difficile degli azzurri e la brutta situazione in classifica, i tifosi daranno ancora una volta sostegno ai propri calciatori

Questa la situazione della vendita dei biglietti, in vista della partita del Napoli contro la Salernitana, che si terrà il 13 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come si può vedere dalla foto, nonostante il periodo difficile degli azzurri e la brutta situazione in classifica, i tifosi daranno ancora una volta sostegno ai propri calciatori.

La notizia riguardo la vendita, è che coloro i quali vivono a Salerno e provincia non potranno assistere alla partita al Diego Armando Maradona, a meno che non siano fidelizzati al Napoli. Ecco quanto si legge nel dispositivo ufficiale: "In merito alle decisioni del C.A.S.M.S (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazione Sportive), la vendita dei biglietti, per Napoli - Salernitana, é vietata ai residenti di Salerno e Provincia, eccezion fatta per i possessori di Fidelity Card del Napoli".