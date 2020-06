FOTO - Il Napoli sta per arrivare ad Afragola: stazione blindata, nessun saluto ai calciatori

Il Napoli non farà capolino alla stazione di Piazza Garibaldi. Le migliaia di persone che si sono riversate in strada, per festeggiare la vittoria della Coppa Italia, hanno spinto il club ad optare per un fermata diversa, evitando cosi di andare incontro ai tantissimi assembramenti ed una situazione che appare non esattamente sotto controllo. Cosi la squadra si fermerà ad Afragola, dove la stazione è stata blindata: come riportato dal nostro inviato, anche i pochi tifosi presenti sono stati respinti alla richiesta di un saluto ai calciatori.

Blindatissima la stazione di #Napoli Afragola, sta per arrivare la squadra. Un gruppo di tifosi ha chiesto alla sicurezza di poter salutare i calciatori da lontano ma la risposta è stata negativa #NapoliJuventus pic.twitter.com/JNOrTVnFUq — Fabio Tarantino (@Fa_Tarantino) June 18, 2020