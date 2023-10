FOTO - Juve, pranzo tra leggende per i 100 anni della presidenza Agnelli: c'è anche Conte

Grande giornata in casa Juventus. Al Pala Alpitour di Torino, si festeggiano i 100 anni della proprietà Agnelli.

Grande giornata in casa Juventus. Al Pala Alpitour di Torino, si festeggiano i 100 anni della proprietà Agnelli. "Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero", si legge sul sito della Juve.

Juve Legends, la foto di rito

Da sinistra, Ravanelli e Marchisio seduti e, in piedi, Conte, Ferrara, Torricelli, Montero, Lippi, Pepe, Iuliano, Di Livio, Pessotto e Peruzzi: è la foto di rito scattata (nel ristorante "da Ciro" in Corso Vinzaglio, di proprietà dello storico ex difensore e allenatore bianconero) da alcune delle Legends presenti stasera all'evento organizzato per festeggiare i 100 anni del connubio Agnelli-Juventus.