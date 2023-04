FOTO - "Kim...aronnn sò crerev'", striscione col 3° scudetto e il coreano protagonista

Chi avrebbe mai immaginato ad inizio stagione che al Napoli rinnovato sarebbe mancata solo la matematica per la vittoria del terzo scudetto?

Chi avrebbe mai immaginato ad inizio stagione che al Napoli rinnovato sarebbe mancata solo la matematica per la vittoria del terzo scudetto? E' questo il senso del geniale striscione, con protagonista Kim, apparso in città in queste ore: "Kim...aronnn sò crerev'". Di seguito la foto che sta diventando virale sui social.